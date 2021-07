🎥 Deux cartons, une grosse surprise et des buteuses légendaires: les Jeux sont lancés!

Honneur aux dames au Japon: c'est par les matchs de la première journée du tournoi féminin qu'ont été lancés les Jeux Olympiques de Tokyo, ce mercredi. Zoom sur les temps forts d'une première journée riche en buts et en émotions.

Les cartons du jour

Avec 28 buts en six rencontres, la première journée de compétition aura été prolifique au Japon. En grande partie grâce aux Néerlandaises qui ont inscrit dix buts à la Zambie (victoire 3-10), et au quadruplé de Vivianie Miedema, première meilleure buteuse de ce tournoi olympique. Mais le Brésil a aussi fait parler la poudre: victoire 5-0 contre la Chine.

La grosse surprise

Championnes du monde en titre et grandes favorites au titre olympique, les Américaines ont pris un sacré coup sur la tête. Contre d'impressionnantes Suédoises, le Team USA a bu la tasse, ce matin, à Tokyo (3-0). Les Américaines devront donc corriger le tir dès samedi, contre la Nouvelle-Zélande.

La chasse au record de Christine Sinclair et Marta

Deux monuments du football féminin ont déjà trouvé l'ouverture dans ce tournoi olympique. La Brésilienne Marta, qui dispute à 35 ans, ses cinquièmes Jeux Olympiques et qui a inscrit un doublé. Et l'inévitable Christine Sinclair, 38 ans. La star du football canadien a ouvert le score contre le Japon et inscrit le 187e but de sa carrière internationale, record encore amélioré.

Mais la Canadienne et la Brésilienne se rapprochent aussi d'un autre record. Celui de Cristiane qui, avec 14 buts inscrits, est la meilleure buteuse de l'histoire des Jeux Olympiques. Sinclair et Marta (12) ne sont désormais plus qu'à qu'à deux longueurs de la Brésilienne.

L'héroïne du jour

C'est pourtant une autre Canadienne qui endosse le costume d'héroïne du jour: Stephanie Labbé, qui s'est blessée en provoquant un penalty contre le Japon. Mais la gardienne canadienne s'est relevée et a détourné la tentative de Mina Tanaka avant de céder sa place... Longtemps son arrêt aura été le tournant du match, mais le Canada a fini par craquer dans les ultimes instants de la rencontre et a concédé le partage contre le pays organisateur (1-1).

Aqui a defesa da goleira Labbe, olha a festa da equipe...

Labbe tem 34 anos de idade e está na sua 2ª Olimpíada, conquistou o bronze🥉na Rio-2016, infelizmente batendo o Brasil naquela ocasião.pic.twitter.com/JRKFIPTOww — 🥇VARiando🥈Esporte🥉Olímpico (@variandoesporte) July 21, 2021

Les résultats du jour

Groupe E

Grande-Bretagne - Chili 2-0

Japon - Canada 1-1

Groupe F

Brésil - Chine 5-0

Pays-Bas - Zambie 10-3

Groupe G

Suède - Etats-Unis 3-0

Australie - Nouvelle-Zélande 2-1