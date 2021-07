Cible de plusieurs clubs belges, Chris Mueller quitte la MLS pour l'Europe

Auteur d'un début de saison canon en MLS, Chris Mueller (24 ans) va bien rejoindre l'Europe, mais pas la D1A : cité comme étant dans les petits papiers d'OHL, du KV Ostende et même (de plus loin) du RSC Anderlecht, Mueller signe finalement à Hibernian, en Écosse. Le club écossais a cependant accepté de laisser l'ailier d'Orlando City terminer la saison aux USA : il ne débarquera à Édimbourg qu'en janvier 2022.

USA international Chris Mueller has signed a pre-contract to join Hibs in January 🟢⚪️



Looking forward to welcoming you to Easter Road, @CMueller1662! 😁