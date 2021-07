📷 Michy Batshuayi est de retour à Chelsea

Retour au bercail pour Michy Batshuayi. Aujourd'hui, l'international belge a retrouvé les chemins de l'entraînement avec Chelsea, après plusieurs semaines de vacances. En effet, c'est le club londonien qui a annoncé la nouvelle ce dimanche après-midi via un communiqué publié sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous).

Nine players rejoined the squad at Cobham yesterday. 👇👀