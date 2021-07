Le message de Romelu Lukaku aux tifosi de l'Inter

De retour à l'entraînement, Romelu Lukaku a terminé sa première interview de la saison par un message aux supporters.

Devenu l'homme fort de l'Inter et champion d'Italie, Romelu Lukaku était de retour au complexe d'entraînement de l'Inter. Et c'est par un message aux supporters qu'il a ponctué sa première séance de la saison.

"Je suis très heureux d'être de retour. On espère continuer sur la même voie et continuer à gagner. Nous, les joueurs, on doit travailler dur pour rendre vos rêves accessibles. Merci."