🎥 Reprise de volée imparable: le fantastique but d'Andreas Pereira avec Man U

Après une année en prêt à la Lazio, Andrea Pereira est de retour à Manchester United et il a marqué de son emprunte le début de préparation des Red Devils. D'une frappe splendide, il avait redonné l'avantage à Manchester United, qui disputait, mercredi soir, son troisième match de préparation.

Les Red Devils ont finalement été accrochés par Brentford (2-2) qui fera, cette saison, son retour au plus haut niveau du football anglais, après 74 ans d'attente. Titulaire, Andreas Pereira a cédé sa place à James Garner à l'heure de jeu.

đŸššâšœïž | NEW: Andreas Pereira has just scored this absolute worldie in the Man Utd vs Brentford game... pic.twitter.com/7VpEYnCZlp