Officiel : Ben White est un joueur d'Arsenal

Arsenal devait renforcer son secteur défensif, c’est désormais chose faite. Les pensionnaires de l’Emirates Stadium viennent d’officialiser l’arrivée du défenseur de Brighton Ben White. Les Gunners ont dépensé pas moins de 58 millions d’euros pour s’attacher les services de l’Anglais de 23 ans, récemment devenu international à la veille de l’Euro 2020.

White a signé un contrat long terme avec le club anglais. Après Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga, Arsenal enregistre la troisième arrivée de son mercato estival.

✍️ Our third summer arrival



Welcome, @ben6white 🔴⚪️