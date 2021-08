Décès de Terry Cooper, légende de Leeds United

Terry Cooper, latéral gauche légendaire de Leeds United dont il a porté les couleurs de 1964 à 1975, est décédé à l'âge de 77 ans, a annoncé le club anglais ce samedi. Cooper avait disputé 351 matchs pour les Whites et marqué le but décisif en finale de Coupe de la Ligue (1-0) face à Arsenal en 1968, offrant à Leeds United son tout premier trophée. Il avait ensuite été sacré champion d'Angleterre en 1969.

Leeds United is devastated to learn of the passing of Terry Cooper. Our thoughts are with Terry’s family and friends at this difficult time