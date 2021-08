🎥 Jorge Sampaoli a failli en venir aux mains avec Unai Emery

Marseille effectuait son grand retour au Vélodrome ce samedi pour la rencontre amicale face à Villarreal. Les supporters étaient aussi présents et ont mis le feu dans une rencontre qui a vu les Marseillais s'imposer 2-1.

C'était aussi très bouillonnant sur le terrain puisque les deux entraîneurs Jorge Sampaoli et Unai Emery ont failli en venir aux mains alors que l'Espagnol venait de se faire exclure. La saison des Marseillais risque bien d'être électrique, sur le terrain comme sur le banc.

We are here to see Sampaoli almost knocking out Emery, we are here to see Foyth standing there like "I'm not gonna interfere in that".pic.twitter.com/CATwYZVjK3