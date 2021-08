Olivier Giroud déjà buteur avec l'AC Milan

L'OGC Nice et l'AC Milan s'affrontaient ce samedi en match de préparation. L'occasion pour Christophe Galtier d'aligner notamment sa nouvelle recrue Justin Kluivert, tandis que son ancien portier à Lille Mike Maignan était titularisé entre les perches milanaises. Amine Gouiri a ouvert le score pour les Aiglons en seconde période sur penalty. Olivier Giroud, monté au jeu, lui a répondu à la 66e minute, inscrivant déjà son premier but pour l'AC Milan.

First joy for #ACMilan for @_OlivierGiroud_, even if it is a friendly 💪#OGCNiceMilan 1-1 #SempreMilan pic.twitter.com/esmSZi5ZbD