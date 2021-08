Jack Grealish : "Un rêve qui devient réalité de jouer aux côtés de Kevin De Bruyne"

Jack Grealish a rejoint Manchester City et évoluera aux côtés de Kevin De Bruyne. Ce dernier s'est dit personnellement très impatient de jouer aux côtés du Belge.

L'Anglais a tenu de belles paroles à propos du Diable Rouge lors de sa présentation : "J'ai toujours admiré Kevin De Bruyne, c'est un rêve qui devient réalité de jouer à ses côtés", confiait le médian sur le site de son nouveau club.

"Après Ronaldo et Messi, je pense qu'il est le meilleur joueur du monde. Je pense qu'il a toute les qualités. De Bruyne est beaucoup plus rapide que les gens ne le pensent", poursuit Grealish, avant d'évoquer la qualité de passes du Belge.

Grealish a avoué avoir beaucoup observé le jeu de KDB dans le but de s'améliorer lui-même : "Je veux atteindre la même qualité de passes décisives que lui. Je me suis beaucoup exercé à ça. La saison dernière, j'ai effectué dix passes décisives en 26 matchs, ce qui est pas mal. Tout cela est basé sur son jeu."

