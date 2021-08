Ligue 1 2020-2021: Belges et Belgicains envahissent l'Hexagone

Ce vendredi, les trois coups de la Ligue 1 seront donné avec la rencontre entre Monaco et Nantes. C'est l'occasion de faire le tour des favoris à la succession de Lille et des têtes connues du championnat, et il y en a beaucoup !

Ce vendredi, la Ligue 1 va débuter et va avoir un accent encore un peu plus belge que les autres années. Entre les Diables, joueurs Belges ou passés par notre belle Jupiler Pro League, il y en a un peu partout dans l' Hexagone. Au niveau des joueurs belges, Matazo doit confirmer ses quelques rencontres de la saison dernière au sein d'une équipe de Monaco ambitieuse. Denayer, qui a été cité en partance à plusieures reprises, est toujours à Lyon, certainement pour sa dernière saison. A Reims, Thomas Foket et Wout Faes seront titulaires et voudront vivre une saison assez tranquille. Onana va devoir se faire une place chez le champion de Lille alors que Sels (qui a aussi été cité au LOSC) voudra vivre une saison complète après sa blessure au tendon d'achille la saison dernière. Enfin, Jérémy Doku est certainement celui que la Ligue 1 attend le plus. L'ailier des Diables Rouges, excellent contre l'Italie lors de l'Euro, avait déjà terminé la saison dernière en boulet de canon et va vouloir confirmer....ce qui suscitera de l'intérêt. Au rang des têtes, connues, Uronen (ex-Genk) est désormais un joueur de Brest. Krepin Diatta espère s'imposer à Monaco alors que Jonathan David a passé sa période d'adaptation. Les "Belgo-Nantais" sont aussi en nombre avec Descamps, Appiah, Moses Simon et Koulibaly. La Ligue 1 a de plus en plus l'accent belge, c'est une certitude. Martinez va certainement assister à quelques rencontres de Rennes ou de Reims et ça les joueurs le savent. Cela devrait ouvrir une voie pour certains qui voudront plus de visibilité.