Ligue 1 : l'OL version Peter Bosz accroché pour sa première à domicile

Le Groupama Stadium de Lyon accueillait la toute première journée de Ligue 1 de l'OL, opposé à Brest.

Lyon accueillait Brest à l'occasion de la journée inaugurale de Ligue 1. Alors que Denayer était absent, le onze de Brest avait un léger accent de JPL avec Irvin Cardona (ex-Cercle), Jere Uronen et Marco Bizot (ex-Genk).

Pour les grands débuts officiels de Peter Bosz, l'OL imposait son rythme mais c'est Brest qui ouvrait le score avant la pause. L'ancien joueur du Cercle de Bruges décochait un tir puissant sur lequel Anthony Lopes ne pouvait rien (43e).

Brest rentrait à la pause avec l'avantage offert par Cardona malgré la domination, certes stérile, de l'OL.

Après le repos, Lyon passait la vitesse supérieure mais Brest restait dangereux. Islam Slimani et Lucas Paqueta faisaient leurs entrées et l'Algérien se montrait immédiatement décisif. Slimani profitait d'un bon mouvement débuté par Paqueta et Léo Dubois. Toko Ekambi héritait du ballon et trouvait Slimani dont la frappe faisait mouche (63e).

Après cela, Lyon poussait pour inscrire le but de la victoire mais ni Moussa Dembélé, ni Karl Toko Ekambi, ni Slimani, ni Houssem Aouar ne parvenaient à faire la différence, tandis que Steve Mounié se heurtait encore à Lopes en fin de match.

L'Olympique Lyonnais version Peter Bosz débute par un nul à domicile face à une formation de Brest solide et réaliste.