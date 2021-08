Jack Grealish présenté à ses nouveaux supporters : "Jouer aux côtés de Kevin De Bruyne a été un des facteurs déterminants"

Le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League a été présenté à ses nouveaux supporters aujourd'hui.

Jack Grealish est revenu sur son choix et la raison de celui-ci : "Tout le monde a vu l'émotion de Messi. C'est ce que je ressentais. C'était une des décisions les plus difficiles de ma carrière, mais je ne pouvais pas refuser une telle opportunité. Le fait de jouer pour gagner des trophées, aux côtés de Kevin De Bruyne et sous les ordres du meilleur entraineur du monde était un facteur déterminant", explique Grealish.

L'international, et nouveau numéro 10 des Citizens, espère passer au niveau supérieur : "Pep Guardiola était également une autre des raisons pour lesquelles j'ai opté pour Manchester City, car il peut faire progresser mon jeu vers un niveau supérieur. J'ai hâte de travailler avec lui. Je ne suis ici que depuis deux jours, mais la façon dont il entraîne est incroyable", poursuit l'Anglais.

Jack Grealish a fait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs en Community Shield ce week-end, mais passe à côté d'un premier trophée après la défaite face aux Foxes de Tielemans, Castagne et Praet.

