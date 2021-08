Rupture du ligament pour Dani Ceballos, blessé aux JO !

Sélectionné pour disputer les Jeux Olympiques, Dani Ceballos s'y est gravement blessé.

Prêté pour deux saisons à Arsenal par le Real Madrid, Dani Ceballos (25 ans) a disputé les Jeux Olympiques cet été avec l'Espagne et s'y est blessé dès l'ouverture de la compétition, face à l'Egypte. Ceballos n'est pas revenu durant le tournoi et ne reviendra pas de sitôt : le Real Madrid a communiqué à son sujet et confirmé les mauvaises nouvelles.

Ceballos souffre ainsi d'une déchirure complète du ligament qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant de longues semaines, voire même pendant plusieurs mois.