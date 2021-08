Kovac prêt pour le Shakhtar : "L'adversaire le plus coriace qu'on pouvait rencontrer dans ce barrage"

Sept jours après sa victoire en République Tchèque (2-0), l'AS Monaco a de nouveau pris la mesure du Sparta Prague (3-1) ce mardi, pour obtenir une place en barrages de la Ligue des Champions.

Après la rencontre, Niko Kovac a félicité ses troupes. "Sur les dix-quinze premières minutes, je n’étais pas totalement satisfait. Mais après, on est rentré dans notre match et on a commencé à jouer notre jeu", a confié le technicien croate sur Canal+. "Cela a été difficile, mais on a fini par faire ce que j’attendais. (…) Il est vrai qu’il y a beaucoup d’humidité dans le Sud de la France avec la chaleur, mais je trouve qu’on est monté en puissance et il faut continuer ainsi."

Satisfait, l'ancien coach du Bayern a donné son avis sur le prochain adversaire de l’ASM en C1 : le Shakhtar Donetsk. "C’est un adversaire très coriace, le plus coriace qu’on pouvait rencontrer dans ce barrage, mais nous allons jouer notre chance à fond. Ils ont battu deux fois le Real Madrid la saison dernière et ont beaucoup de chances de passer mais on sera prêts pour ce combat."