Marcus Rashford vient d'être opéré et sera absent plusieurs mois

Marcus Rashford a subi une opération à l'épaule. "Merci pour tous les vœux de bonheur. J'ai été opéré vendredi matin et tout s'est très bien passé. Un peu mal, mais à part ça, je me sens bien...", a-t-il déclaré sur Twitter.

Gêné par sa blessure durant toute la deuxième partie de saison, l'attaquant de Manchester United avait décidé de reporter son opération après l'Euro 2020. Il devrait être absent durant les 12 prochaines semaines. Un coup dur pour Ole Gunnar Solskjaer et les Red Devils.

Thank you for all the well wishes. I had my surgery on Friday morning and everything went very well. A little sore but other than that I’m feeling good. Hope you’re all having a great day! ♥️ pic.twitter.com/cUZQpS0wIi