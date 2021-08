Romelu Lukaku attendu à Londres dans les prochaines heures

Décollage imminent pour Romelu Lukaku. D'après les informations de Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Sports, le Diable Rouge devrait s'envoler pour Chelsea dans les prochaines heures. Il serait même attendu à Londres ce mercredi soir pour parapher son nouveau contrat avec les Blues.

Romelu Lukaku’s plan is to fly to London in the next few hours. If there’s no last minute change, Lukaku will be in England tonight in order to sign his contract as new Chelsea player. 🔵🛬 #CFC



Paperworks have been completed between Inter and Chelsea in the lasr few hours.