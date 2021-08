Chelsea : Les premiers mots de Romelu Lukaku

Le club londonien s'offre l'attaquant belge pour une somme vertigineuse : 130 millions d'euros. Big Rom effectue ainsi son grand retour à Stamford Bridge sept ans après l'avoir quitté.

Romelu Lukaku, qui a porté les couleurs du club londonien entre 2011 et 2014 sans jamais s'y imposer réellement, avait été érigé en priorité estivale par Thomas Tuchel et la direction anglaise. Sept ans plus tard, il effectue son grand retour chez les Blues.

"Je suis heureux et béni d'être de retour dans ce merveilleux club", a déclaré Lukaku sur le site officiel du club londonien. "Le voyage a été long pour moi : Je suis arrivé ici comme un enfant qui avait beaucoup à apprendre, maintenant je reviens avec beaucoup d'expérience et plus de maturité. La relation que j'ai avec ce club signifie beaucoup pour moi, comme vous le savez. J'ai soutenu Chelsea quand j'étais enfant et maintenant, revenir et essayer de les aider à gagner d'autres titres est un sentiment incroyable", a ajouté le Diable Rouge.

"La façon dont le club évolue correspond parfaitement à mes ambitions, à 28 ans et juste après avoir remporté la Serie A. Je pense que cette opportunité arrive au bon moment et j'espère que nous pourrons avoir beaucoup de succès ensemble. Depuis que j'ai quitté Chelsea, ce fut un long voyage avec beaucoup de hauts et de bas, mais ces expériences m'ont rendu fort et le défi est d'essayer d'aider l'équipe à gagner d'autres trophées. J'ai hâte de commencer et d'aider le club à obtenir plus de succès", a conclu Big Rom.