Hein Vanhaezebrouck explique ce qu'il attend de ses joueurs à Riga

Après le match nul (2-2) lors du match aller, La Gantoise affrontera le Rigas FS au stade de Daugava ce jeudi soir.

Hein Vanhaezebrouck aborde cette joute européenne avec confiance, malgré les mauvais résultats récents. "La base est là. Nous avons le bilan le plus positif au niveau des occasions, à savoir 32. Et pourtant, nous sommes à la dernière place. C'est purement lié à l'efficacité et non à la rotation ou à quoi que ce soit d'autre", a lâché le T1 de La Gantoise en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Gand s'est rendu mercredi matin dans la capitale lettone avec un groupe de 23 joueurs. "Bezus est resté en Belgique, il n'est pas encore en forme pour le match et a encore des hauts et des bas", a expliqué Vanhaezebrouck. Elisha Owusu ne s'est pas non plus rendu à Riga.

La tâche des Buffalos est claire. "Nous sommes venus ici avec l'intention de nous qualifier pour le prochain tour. Après un match nul 2-2 à l'aller devant notre propre public, ce n'était pas facile avant. Maintenant, nous pouvons éventuellement viser les prolongations ou les tirs au but", déclare un HVH prudent. "Nous devons être beaucoup plus efficaces dans nos occasions de but. Mais je ne parle pas seulement de mes attaquants, car mes défenseurs doivent aussi être plus attentifs concernant leurs opportunités devant le but adverse, et je veux aussi voir plus de tentatives de but de la part de mes milieux de terrain."