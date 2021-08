Quique Setién sort du silence : "J'ai perdu tout intérêt"

Présent sur le banc du FC Barcelone entre janvier et août 2020, le technicien espagnol n'a pas marqué les esprits avant de quitter la Catalogne par la petite porte suite à une humiliation subie contre le Bayern Munich (2-8) en Ligue des Champions.

Quique Setién a vécu un véritable cauchermar au Barça. "En 40 ans dans le football, je n'ai jamais vu un vestiaire comme ça, le vestiaire n'était pas heureux. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas contrôler", a confié le coach de 62 ans au Mundo Deportivo avant d'évoquer la reprise des compétitions à l'été 2020, suite à plusieurs mois de confinement lié à l'épidémie du Covid-19. "Je ne voulais pas y retourner. La vérité est que je ne voulais pas y retourner, j'avais très peur. Je ne voulais pas m'exposer à y aller (sur les terrains) alors qu'un millier de personnes mouraient par jour."

L'ancien du Betis Séville avait perdu le plaisir d'entraîner, et c'est toujours le cas un an plus tard. "En ce moment, je ne me revois pas entraîner, j'ai perdu tout intérêt", termine Setién.