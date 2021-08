Justin Kluivert revient sur son choix de quitter l'AS Roma

Le fils du buteur néerlandais Patrick Kluivert est à Nice.

Après des débuts très prometteurs à l'Ajax son club formateur, Justin Kluivert sort de saisons compliquées à l’AS Rome et au RB Leipzig. Il espère aujourd'hui se relancer en Ligue 1.

Arrivé cet été sur la Côte d’Azur, le joueur de 22 ans a été prêté avec une option d’achat : "Partir était une décision commune prise avec le club, José Mourinho et moi-même", a expliqué le Néerlandais lors d'un entretien accordé à l'Equipe.

"J’ai également eu un très bon feeling ici. Je suis venu deux fois, d'abord au printemps dernier pour visiter les installations, et ça m’a beaucoup plu. La deuxième fois, c'était pour discuter avec l’entraîneur. Nous avions parlé de beaucoup de choses et j’ai eu un très bon feeling", ponctue Kluivert qui évoluera sous les ordres de Christophe Galtier, et aux côtés de l'ancien Courtraisien Youcef Atal ou encore Dante (ex-Standard et Charleroi).