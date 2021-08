Paul Pogba et Bruno Fernandes en feu, Man U réussit son entrée

Manchester United n'aura pas eu le temps de douter pour son entrée en lice en Premier League.

Contre le Leeds de Marcelo Bielsa, Ole-Gunnar Solksjaer s'attendait à une rencontre compliquée, Manchester United aura douté pendant un peu moins d'une heure, avant de dérouler dans la dernière ligne droite de la rencontre (5-1).

Et les Red Devils ont pu compter sur leurs stars pour faire la différence contre Leeds. Bruno Fernandes, qui avait ouvert le score, a inscrit un triplé et Paul Pogba a distillé quatre assists, Mason Greenwood et Fred ont inscrit les deux autres buts mancuniens, Luke Ayling avait égalisé d'une superbe frappe.

Entrée en matière réussie pour un cador de Premier League qui espère renouer avec un titre de champion d'Angleterre qui lui échappe depuis 2013.