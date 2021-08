Bundesliga : Dodi Lukebakio et le Hertha trébuchent à Cologne

C'est avec Dodi Lukebakio sur le banc (monté en jeu à la 65e) que le Hertha débutait sa saison avec un déplacement à Cologne.

Les visiteurs prenaient rapidement les choses en main, avec l'ouverture du score de Stevan Jovetic (5e), bien servi par Cunha.

La désormais ancienne formation de Sebastiaan Bornauw revenait au score avant la pause, grâce au Français Anthony Modeste (41e). Après le repos, Kainz (52e) offrait l'avance aux Boucs, avant de planter un doublé trois minutes plus tard (55e).

Cologne débute de maniètre idéale sa saison. Pour le Hertha, attention à ne pas revivre la même saison compliquée que la dernière.

