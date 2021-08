Thibaut Courtois: cinq ans de plus pour remplir l'armoire à trophées

Devenu l'un des hommes forts du Real Madrid, Thibaut Courtois a paraphé un nouveau contrat ce lundi et son objectif est clair: gagner un maximum de trophées avec les Merengue.

Il y a trois ans, dans l'une des sagas du mercato post-Coupe du monde, Thibaut Courtois forçait son départ de Chelsea et réalisait son rêve de gosse en signant au Real Madrid, le club qui l'avait toujours fait chavirer.

De débutant hésitant à patron sur le terrain

Ancien Colchonero, Thibaut Courtois aura eu besoin d'un temps d'adaptation à Santiago Bernabeu. En concurrence avec Keylor Navas, véritable monument du Real, le portier belge a longtemps lutté pour s'imposer comme le dernier rempart numéro 1 de la Maison Blanche.

Mais le départ du Costaricien pour Paris lui a facilité la tâche. Tout comme ses prestations en fin d'année 2019 et en début d'année 2020, quand il avait porté le Real vers son premier trophée de la saison, en Supercoupe d'Espagne.

Un peu moins de deux ans plus tard, Thibaut Courtois est devenu une référence. Généralement très bon entre ses perches, le Limbourgeois est l'un des leaders naturels du Real, sur et en dehors des terrains. Pas étonnant dès lors que le club et le joueur aient trouvé un terrain d'entente pour prolonger leur aventure commune.

La Ligue des Champions, ambition numéro 1

Et les défis ne manqueront pas pour Thibaut Courtois au cours des cinq prochaines années. Le Real n'est plus l'équipe qui marchait sur l'Europe du temps de Cristiano Ronaldo, mais aspire à le redevenir. Et Courtois rêve, comme n'importe quel joueur, de la Coupe aux Grandes Oreilles. "Ce n'est pas un secret: gagner la Ligue des Champions fait partie des mes principales ambitions", confirme-t-il d'ailleurs sur son site web.

Mais les Merengue veulent aussi retrouver les lauriers du football espagnol, abandonnés aux voisins de l'Atletico l'an dernier. Champion d'Espagne, vainqueur de la Supercoupe et du Trophée Zamora en 2020, Thibaut Courtois veut donc continuer à empiler les trophées. "Le Real a déjà une armoire à trophées bien garnie, mais je serais très fier si je pouvais dire qu'avec mes coéquipiers, on a contribué à la remplir encore."

Le message est limpide: c'est avec des ambitions jusqu'au bout des crampons que Thibaut Courtois a rempilé au Real Madrid et la saison qui vient, la première sous les ordres de Carlo Ancelotti, sera d'ailleurs très importante pour le gardien belge et ses partenaires.