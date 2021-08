L'avenir de Kylian Mbappé au PSG aurait été décidé !

Kylian Mbappé et le directeur sportif du PSG, Leonardo, auraient annoncé aux joueurs que le n°7 parisien allait rester.

C'est l'une des sagas de l'été, consécutive à l'arrivée de Lionel Messi au PSG : Kylian Mbappé souhaiterait, selon certaines sources, quitter le club, lui qui arrive en fin de contrat en juin 2022 et sera donc gratuit dans un an s'il ne prolonge pas. Une rencontre au sommet a eu lieu entre le champion du monde 2018 et Nasser Al-Khelaïfi, et semble s'être bien passée, à en croire les informations de la chaîne espagnole Cadena SER.

Leonardo aurait ainsi confirmé la nouvelle aux autres joueurs, et Mbappé à son entourage proche : le n°7 restera au moins pour la saison à venir, et le fameux trio Mbappé-Messi-Neymar devrait bel et bien voir le jour. Une nouvelle qui devrait, sauf surprise, s'accompagner d'une prolongation afin que si départ il y a l'été prochain, ce ne soit pas gratuitement.