Officiel : Abdoulay Diaby opte pour une destination exotique

Après la Ligue 1, la Jupiler Pro League, la Liga NOS et la Süper Lig, l'international maline va découvrir un nouveau championnat.

Abdoulay Diaby va continuer sa carrière à Al-Jazira, aux Émirats Arabes Unis. L'attaquant passé par Mouscron, le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht a signé un contrat jusqu'en 2023 avec sa nouvelle formation.

L'attaquant âgé de 30 ans arrive en provenance du Sporting Portugal, où il avait été envoyé dans le noyau B depuis le début de saison. Il avait quitté le Club pour Lisbonne en août 2018 mais n'a jamais réellement percé avec les Portugais et avait été prêté succesivement à Besiktas, Getafe et Anderlecht. Chez les Mauves, il avait marqué 3 buts en 12 matchs entre janvier et juin 2021.