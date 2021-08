Andy Robertson prolonge à Liverpool

Andy Robertson a re-juré fidélité à Liverpool. Le capitaine de la sélection écossaise et milieu de terrain des Reds a, en effet, signé un nouveau bail "longue durée", comme le confirme le club, sans préciser la durée de ce nouveau contrat.

Champion d'Angleterre, vainqueur de la Ligue des Champions et de la Coupe du monde des clubs notamment avec Liverpool, Andy Robertson avait rejoint Anfield Road en 2017 en provenance de Hull City, quatre ans plus tard, il a disputé 177 matchs avec les Reds.

𝑶𝒉, 𝑨𝒏𝒅𝒚, 𝑨𝒏𝒅𝒚... 🎶❤️



Great news, @andrewrobertso5 has signed a new long-term deal with the Reds 🤩 🙌