L'au revoir chaleureux du KVO à Arthur Theate: "Il a saisi sa chance à deux mains"

Arthur Theate ne laissera visiblement que de bons souvenirs à Ostende.

Annoncé depuis plusieurs semaines, le transfert d'Arthur Theate vers Bologne s'est finalement concrétisé jeudo soir. Et Gauthier Ganaye, le CEO du club côtier, a tenu à rendre hommage au défenseur central belge, dans un communiqué du KVO.

"Les jeunes peuvent saisir leur chance à Ostende et Athur Theate en est le parfait exemple", estime-t-il. "Personne ne le connaissait quand il est arrivé et, un an plus tard, il part en Serie A où il aura à faire à des joueurs comme Ibrahimovic ou Ronaldo. Nous lui avons donné une chance et il a su la saisir à deux mains. Nous lui souhaitons énormément de réussite dans cette nouvelle aventure et il sera toujours le bienvenu ici."