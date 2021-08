Premier League : Les joueurs les plus rapides sont connus

C'est un Anglais qui occupe la première place.

Le Daily Mail s’est amusé à classer les 10 joueurs les plus rapides de Premier League après deux journées de championnat. À la première place, on retrouve Adam Armstrong (24 ans), arrivé cet été à Southampton en provenance de Blackburn, l’Anglais a été enregistré à environ 35,64 km/h. Adama Traoré (25 ans), qui évolue à Wolverhampton, est second avec une vitesse de pointe d’environ 35,6 km/h. Wilfried Zaha (28 ans), joueur de Crystal Palace, complète le podium avec 33,8 km/h.

À noter que Kyle Walker (31 ans), joueur le plus rapide du championnat la saison passée, ne figure pour l’instant pas dans le top 10.