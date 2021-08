Dennis Praet quitte bel et bien Leicester City pour la Serie A

Ce week-end, la rumeur surgissait : Dennis Praet (27 ans) était proche d'un prêt au Torino, sous réserve de feu vert de la part de Leicester City, où il n'a pas encore joué cette saison. Fabrizio Romano a confirmé que les Foxes avaient accepté l'offre du Torino : Praet sera prêté cette saison en Serie A, avec une option d'achat à hauteur de 15 millions d'euros.

Dennis Praet avait rejoint Leicester City en 2019 contre 19,2 millions d'euros en provenance de la Sampdoria. En Serie A, le Soulier d'Or 2014 a disputé 98 matchs sous les couleurs du club génois de 2016 à 2019, y devenant un pilier à son poste de médian central. Il n'a cependant pas réussi à s'imposer totalement en Premier League, disputant 60 rencontres toutes compétitions confondues avec Leicester depuis son arrivée.

Torino have made an official proposal to Leicester for Dennis Praet: loan with buy option for €15m, negotiations ongoing to complete the agreement. 🔴 #LCFC #Torino



Torino are also in talks with Schalke to sign Özan Kabak but no agreement yet. https://t.co/uXXi5RDLRH