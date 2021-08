Officiel : Marcel Sabitzer rejoint le Bayern Munich !

Le Bayern Munich a encore frappé en attirant le pilier de l'entrejeu du RB Leipzig.

Marcel Sabitzer (27 ans) va retrouver Julian Nagelsmann : le médian du RB Leipzig est officiellement un joueur du Bayern Munich, lui qui n'avait plus qu'un an de contrat au sein du club de Red Bull et refusait de prolonger. Le milieu de terrain international autrichien aurait coûté 15 millions d'euros au Bayern, et Sabitzer y signe pour 4 saisons.