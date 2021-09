Qualifications : Ronaldo sauve le Portugal, Haaland force les Pays-Bas au partage

Plusieurs matchs se tenaient ce mercredi : le Portugal l'a emporté en dernière seconde face à l'Irlande, tandis que la Norvège et les Pays-Bas ont partagé l'enjeu.

CR7 : un penalty raté, puis la consécration

Cristiano Ronaldo avait le but du record au bout du pied sur penalty, mais le "néo"-mancunien a dû s'incliner devant Bazunu, le portier de l'Irlande. Et le Portugal s'enfonçait : après un poteau pour sauver les Irlandais, Egan ouvrait le score juste avant la pause (45e, 0-1). Cristiano Ronaldo, cependant, allait se rattraper : le quintuple Ballon d'Or égalise en toute fin de rencontre, puis s'offre même un doublé - deux buts de la tête - pour permettre au Portugal de l'emporter et garder la tête (2-1).

Le Luxembourg, de son côté, a tenu bon après avoir mené 2-0 face à l'Azerbaïdjan et vu l'adversaire revenir au score à la 67e. Nos voisins grands-ducaux comptent 6 points, à deux points de la tête du groupe (2-1).

Le carton d'Israël

Dans le groupe F, le Danemark a tenu son rang en venant à bout de l'Ecosse (2-0). L'ancien genkois Joachim Maehle s'est offert le deuxième but de ses couleurs au terme d'une très jolie phase. Le Danemark poursuit son sans-faute et reste donc en tête avec un 12/12.

À sa suite, on trouve Israël, qui l'a largement emporté (0-4) aux Îles Féroé avec un triplé de leur vedette Eran Zahavi. Les Féroé ne comptent qu'un point dans ce groupe, comme la Moldavie, battue par l'Autriche (0-1).

Turquie, Pays-Bas et Norvège au coude-à-coude

Statut quo dans ce groupe G : la Norvège recevait les Pays-Bas et malgré un nouveau but d'Erling Haaland, les Oranje ont réussi à revenir dans le match via Klaassen en fin de première période. Les deux équipes restent à 7 points, comme ... le Monténégro, qui a été arracher un point de haute volée (2-2) en Turquie, où les locaux menaient 2-0 à la demi-heure grâce notamment à une merveille d'Ünder.

Sympa le but de Under avec la Turquie #TeamOM pic.twitter.com/Agc4ajpuw8 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 1, 2021

La Russie et la Croatie se neutralisent

Les deux favoris du groupe H s'affrontaient et la Russie, qui a changé de sélectionneur, a tenu en échec la Croatie (0-0) pour rester en tête partagée. La Slovaquie, de son côté, a vu la Slovénie revenir dans le match et arracher le partage (1-1), manquant l'occasion de prendre les commandes dans la poule et restant ainsi à un point des deux leaders.

De manière surprenante, Malte a largement dominé Chypre, réduit à 10 dès la 40e minute (3-0). Teddy Teuma (Union) était titulaire et a délivré une passe décisive.