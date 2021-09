🎥 Polémique autour de Virgil Van Dijk, qui repousse un supporter venu pour un selfie

Virgil Van Dijk n'était pas des plus heureux après le partage entre la Norvège et les Pays-Bas. Un supporter, parvenu à tromper la sécurité pour aller prendre un selfie avec le Néerlandais, en a fait les frais.

Virgil Van Dijk a plutôt mal pris l'irruption intempestive d'un supporter souhaitant prendre un selfie avec le défenseur de Liverpool, alors que celui-ci était en pleine interview après Norvège - Pays-Bas (1-1). Le fan, déçu mais souriant, a été écarté par la sécurité. Il faut dire que sa tentative d'approche n'est pas des plus subtiles en période de coronavirus, et pas des plus polies dans l'absolu ...

La vidéo, sous deux angles différents: