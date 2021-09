La Juventus en deuil après la mort d'un jeune joueur du club

Triste nouvelle du côté de la Juventus ce samedi. Bryan Dodien, joueur passé par les jeunes de la Juve, est décédé des suites d'un cancer à 17 ans.

Dodien se battait contre ce cancer depuis ses 11 ans et avait fait son retour à la Juventus en 2019.

"La plus triste des nouvelles. Mes pensées et mes prières sont avec ses proches. Perdre quelqu'un de cher n'est jamais facile mais je ne t'oublierai jamais", a écrit Paul Pogba sur les réseaux sociaux après avoir appris la nouvelle.

The saddest of news. My thoughts and prayers are with all of your close ones. Losing a loved one is never easy but I’ll never forget you.



Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio.



RIP Bryan, you will be missed. ❤️ pic.twitter.com/K5FrBi0In8