Biélorussie-Belgique: trois Diables Rouges s'en vont, deux autres arrivent

JComme prévu, Jan Vertonghen, Romelu Lukaku et Thomas Meunier ne seront pas de la partie mercredi soir à Kazan, où la Belgique affrontera la Biélorussie. Ils ont tous les trois quitté le groupe ce lundi et rentrent dans leur club.

En revanche, Charles De Ketelaere et Yari Verschaeren rejoignent les Diables. L'Anderlechtois et le Brugeois ont participé à la victoire des Diablotins en Turquie vendredi dernier, et ils devraient jouer avec les Diables mercredi à Kazan. Enfin, Hugo Siquet a participé à son premier entraînement avec l'équipe nationale A ce lundi, mais il ne fera pas le voyage à Kazan...

UPDATE: @RomeluLukaku9, @JanVertonghen & @ThomMills left the camp and returned to their clubs. Yari Verschaeren and Charles De Ketelaere joined the camp. @HugoSiquet trained this morning with the group as a reward for his U21 camp, but will not travel to Kazan.