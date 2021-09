Faut-il s'attendre à une équipe B face à la Biélorussie?

Avec 5 points d'avance à trois rencontres de la fin de ces qualifications, les Diables Rouges sont dans un fauteuil.

Avec 13 points sur 15, les Diables Rouges sont dans une position favorable dans cette campagne qualificative. En effet, les hommes de Roberto Martinez, qui doivent encore affronter la Biélorussie, l'Estonie et le Pays de Galles, ont 5 points d'avance sur la République Tchèque et 6 sur le Pays de Galles qui compte cependant 2 rencontres de moins.

Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et la voie royale vers le Qatar semble toute tracée. Du coup, ce mercredi à Kazan, les Diables joueront avec un poids en moins sur les épaules puisqu'ils n'auront pas de pression.

On le sait depuis dimanche et la conférence de presse de Roberto Martinez, Vertonghen et Lukaku sont suspendus, alors que Courtois ne fera pas le déplacement, tout comme Meunier (blessé). On aura donc droit à une équipe remaniée. Casteels (ou Sels) sera dans les buts alors que Vanheusden pourrait être titulaire en défense. En pointe, Michy Batshuayi devrait avoir une nouvelle titularisation.

Mais qu'en sera-t-il des autres postes? Certains joueurs pourraient-ils souffler? Certains ont par exemple joué les deux matches: Hazard, Witsel, Vanaken, Denayer, Carrasco ou encore Alderweireld. Est-ce que certains de ces joueurs pourront souffler, même s'ils font le déplacement? Il est fort possible que cela se produise... en cours de match surtout si le score est acquis. De Ketelaere, Mechele ou encore Sambi Lokonga pourraient avoir du temps de jeu ce mercredi. Histoire de grossir un peu plus encore le noyau des Diables Rouges qui gagne en qualité.