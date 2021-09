Sergio Agüero aime arriver à l'avance à l'entraînement: "Mais au Barça, tout est fermé"

L'attaquant argentin découvre un autre monde chez les Catalans.

Sergio Agüero (33 ans) en roue libre. Lassé par la surexposition du transfert avorté de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, l'attaquant argentin s'est dit surpris par l'approche des entraînements au FC Barcelone.

"A Manchester City, nous arrivions une heure et demie avant l'entraînement et ici une demi-heure avant l'entraînement. Je me suis dit, je vais être au moins une heure avant pour, je ne sais pas, voir si je dois être en salle de sport ou faire des choses, que sais-je. Mais il n'y avait personne, tout était éteint", s'est étonné le Kun lors d'un live Twitch.

Sergio Agüero est arrivé cet été au FC Barcelone, gratuitement, mais est blessé et n'a pas encore joué la moindre minute en Liga.