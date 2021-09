📷 Les Diables à l'entraînement à l'ombre de la mosquée de Kazan

Magnifiques images captur√©es lors de l'entra√ģnement des Diables, √† la veille de Belarus-Belgique.

Le Central Stadium n'est pas la Kazan Arena : peu moderne, pourvu d'une piste d'athlétisme, l'ancien stade du Rubin n'accueille plus que quelques matchs occasionnels quand la pelouse de l'Arena, où se tenaient les matchs du Mondial 2018 et où joue le Rubin Kazan, a besoin de respirer. Les magasins et cafés sous les arches du stade ? À l'abandon, à l'exception d'une petite boutique du club.

Pourtant, le Central Stadium a un énorme avantage : sa localisation. À 10 minutes à pied de la gare, il est également ... juste en face de l'attraction touristique n°1 de Kazan, à savoir le Kremlin dans l'enceinte duquel se situe la sublime mosquée Qolsharif. Dès l'arrivée en tribunes, la mosquée bleue et blanche, illuminée, saute aux yeux. De quoi offrir de sacrées images en arrière-plan pour l'entraînement des Diables à la veille de Belarus-Belgique.