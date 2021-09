CONCACAF : Murillo écrase Roofe et Nicholson, les USA tenus en échec

Les matchs qualificatifs pour le Mondial 2022 suivent leur cours en zone CONCACAF, avec quelques têtes connues.

Buteur avec la Jamaïque face au Mexique il y a quelques jours, Shamar Nicholson était cette fois sur le banc pour la réception du Panama de Michael Murillo (Anderlecht). L'attaquant du Sporting Charleroi est monté au jeu pour former un duo d'attaque avec Kemar Roofe, titulaire, tandis que l'autre ex-Mauve Kemar Lawrence était quant à lui aligné au back gauche. La Jamaïque s'est lourdement inclinée (0-3), et reste dernière du groupe de qualification (0/6).

Le Mexique a de son côté enchaîné, l'emportant au Costa Rica (0-1). Memo Ochoa (ex-Standard) était titulaire entre les perches d'El Tri, qui trône en tête de la poule après ses deux victoires.

Les USA recevaient le rival canadien et n'ont pu faire mieux qu'un partage (1-1), le Canada marquant via l'ancien de Zulte Waregem, Cyle Larin. Le nouveau brugeois Tajon Buchanan est monté au jeu pour le Canada, tout comme Jonathan David. Ethan Horvath (ex-Bruges) était second gardien côté américain.

