L'opération séduction continue pour Umtiti: "Je crois encore en lui"

Après Piqué, c'est cette fois un autre membre du club qui positive à propos de Samuel Umtiti.

Les efforts de Samuel Umtiti (27 ans) pour retrouver une condition physique optimale et son meilleur niveau ne laissent décidément personne indifférent au sein du FC Barcelone. Le défenseur central français dispose notamment du soutien de son président Joan Laporta. Et il semblerait maintenant que même son entraîneur Ronald Koeman, un temps sceptique sur ses qualités, se montre prêt à lui offrir une nouvelle chance.

"Je donne des opportunités aux joueurs qui recherchent le meilleur pour le club et qui cherchent à gagner un match, a prévenu le technicien néerlandais à l’occasion d’un entretien avec le quotidien catalan Sport. Je ne veux pas parler d'Umtiti et de Riqui (Puig) en particulier mais je parle en général. Le coach cherche toujours l'équipe la plus forte, chacun a ses opportunités et peut montrer au coach à l'entraînement qu'il mérite plus d'opportunités."

"Il faut travailler et travailler, et Umtiti essaie de tirer le meilleur parti de l'entraînement. Suite aux deux dernières semaines, avec la pré-saison que nous avons faite, il est physiquement meilleur que l'an dernier. Et s'il va bien physiquement, Umtiti est un très bon défenseur central", a ajouté Koeman.