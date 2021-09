Pauleta évoque les progrès de Kylian Mbappé

L'ancien buteur portugais du PSG estime que le Français "s'est développé musculairement", ce qui lui permet de davantage profiter de sa vitesse durant toute une rencontre.

Pedro Miguel Pauleta est longuement revenu sur les progrès de Kylian Mbappé (22 ans, 4 matchs et 3 buts en L1 cette saison) depuis son arrivée au Paris Saint-Germain dans un entretien accordé au site officiel de la Ligue 1. "Par exemple, les appels et les contre-appels, si tu es bien physiquement, tu peux en faire 15-20 dans un match, sinon tu en fais deux fois moins. La différence, elle est là. Aujourd'hui, Kylian est un joueur préparé pour faire 90 minutes au top. Il peut faire la différence à tout moment, alors qu'il n'était pas capable de cela à son arrivée au Paris Saint-Germain", confie le Portugais qui voit une marge de progression énorme chez le champion du monde 2018.

L'ancien buteur des Parisiens estime qu'il doit désormais se concentrer sur l'efficacité devant le but. "Il peut être plus fin dans le dernier geste. Ses courses, sa vitesse, ça, il n'a pas besoin de l'améliorer. Il va plus vite que ses adversaires. (...) Grâce à l'expérience qu'il va acquérir au fil des années, il va mieux lire les situations et prendre les bonnes décisions. Par exemple, s'il a actuellement besoin de cinq occasions pour mettre trois buts, dans deux ou trois ans, il arrivera à le faire avec une occasion en moins. Au fur et à mesure qu'il va prendre de l'âge, il va être plus fin, plus intelligent dans ses déplacements et va mieux connaître le jeu."