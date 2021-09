Bjorn Engels est clair : "Je veux remporter un titre avec l'Antwerp"

Récemment arrivé au Bosuil, le défenseur voit grand pour son retour en Pro League.

L'Antwerp n'a pas lésiné sur les moyens cet été. Les Anversois ont dépensé sans compter afin de bâtir un effectif capable de rivaliser avec les plus grands. Récemment arrivé en provenance d'Aston Villa, Bjorn Engels fait partie des grosses arrivées au Bosuil.

Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, le défenseur central a dévoilé ses ambitions avec son nouveau club : "J'ai signé pour cinq ans ici et je veux au moins remporter un titre avec l'Antwerp. Nous avons un noyau pour finir le plus haut possible."

Il a également évoqué son avenirc chez les Diables Rouges : "Je n'ai jamais été contacté par Roberto Martinez mais je ne vais pas me tracasser de ne pas être repris avec la sélection."