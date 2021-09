Kevin-Prince Boateng ne veut plus entendre parler de son frère : "Je n'ai plus rien à faire avec lui"

Jérôme Boateng vient d'être condamné à verser 1,8 million d'euros à la justice allemande après avoir été jugé coupable de violences conjugales envers son ex-compagne.

Jérôme Boateng a été à la Une des journaux ces derniers jours. D'abord pour transfert surprise à Lyon, puis pour son implication dans des violences conjuguales envers son ex-compagne. La justice allemande vient de le condamner récemment à 1,8 million d'euros d'amende.

Interrogé par Bild, son frère Kevin-Prince Boateng ne souhaite plus avoir aucun contact lui : "Je me suis éloigné de Jérôme depuis un certain temps. Je hais la violence contre les femmes. Je ne m'identifie pas aux actions de mon frère, je n'ai plus rien à faire avec lui", a déclaré l'actuel joueur du Hertha Berlin.