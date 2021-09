Un jeune Brugeois espère convaincre en D1B : "Remporter le titre avec ce club"

Le Club de Bruges avait prêté Thomas Van den Keybus et Maxim De Cuyper en D1B.

Thomas Van den Keybus et Maxim De Cuyper ont posé leurs valises à Westerlo en prêt où le jeune duo espère remporter quelque chose avec les Campinois.

Plus précisément le titre en D1B : "Nous avons déjà goûté à l'atmosphère d'un titre à Bruges. Nous voulons maintenant réaliser la même chose avec Westerlo", a déclaré Van den Keybus dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws.

Pour le duo, cependant, les choses sont différentes maintenant car à Westerlo, ils auront des responsabilités et vont devoir faire la différence sur le terrain, contrairement à Bruges où ils évoluaient en tant qu'espoirs : "Un jeune ne peut évoluer et progresser en football qu'en jouant, et Westerlo est un très beau club qui nous donne maintenant la chance de faire nos preuves."

Van den Keybus a déjà apprécié son choix de Westerlo. "Je viens d'arriver, et après deux rencontres sur le banc l'entraîneur m'a déjà titularisé contre Lierse. Cela donne confiance et donne envie de goûter à plus. J'espère remporter quelque chose avec ce club."