🎥 Premier League : Liverpool impérial face à Leeds

Liverpool n'a pas tremblé à Elland Road face à Leeds United.

Les troupes de Jurgen Klopp ont ouvert le score après un début de rencontre équilibré. Alexander-Arnold trouvait Moh' Salah au premier poteau, qui battait Meslier pour ouvrir le score (20e) plantant au passage son 100e but en Premier League.

#LEELIV

Leeds 0-1 Liverpool | GOAL! Mo Salah ūüé•



