Francky Dury l'a mauvaise : "Je pensais que le plus dur était fait"

Zulte Waregem et Francky Dury pensaient s'imposer ce week-end contre le Cercle de Bruges après le doublé de Gano. Mais les Brugeois renverseront la situation en plantant quatre buts à moins de trente minutes du terme de la rencontre. Score final : 2-4 et soupe à la grimace pour l'Essevee.

Zulte Waregem a certes mené 2-0 grâce à Zinho Gano, mais n'a pas non plus pratiqué un football fantastique pendant cette période. "Je pensais que le plus dur était fait", a soupiré Dury à l'issue de la rencontre. "Mais nous avons fait trop d'erreurs et avons laissé le Cercle revenir dans le match. Dès le début, nous n'avions aucun contrôle sur les duels ou la possession de balle du Cercle", a expliqué l'homme fort de l'Essevee.

En fait, il n'y avait pas grand-chose à reprocher au Cercle qui a mérité de s'imposer. "C'est dommage, car nous avons fait un bon match à Ostende. Après le but, nous n'avons pas montré beaucoup de caractère. Nous n'étions pas assez affûtés et le Cercle était en confiance. Nous devons commencer à obtenir des résultats", a prévenu Dury.