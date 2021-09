Serie A : Victoire de Milan et but de Zlatan, de retour face à la Lazio Rome

L'AC Milan s'est imposé face à la Lazio Rome et Zlatan Ibrahimovic n'a pas manqué son retour aux affaires.

Milan recevait la Lazio Rome ce dimanche et a enchaîné une troisième victoire consécutive, qui permet aux Rossoneri de trôner en tête de la Serie A aux côtés du Napoli. Alexis Saelemaekers a entamé la rencontre sur le banc, tout comme Zlatan Ibrahimovic qui faisait son retour après la blessure l'ayant privé de l'Euro 2020. Tous deux sont montés à l'heure de jeu.

Et le retour de Zlatan a été réussi : alors que l'AC Milan menait 1-0 grâce à un but de Rafael Leao inscrit en fin de première période, Ibrahimovic a fait le break à la 67e (2-0). Un but simple, sur un beau service d'Ante Rebic, mais qui met directement les points sur les "i" concernant la forme et l'envie du Suédois !

Après 4 mois, il fait son apparition et inscrit directement un but face à la Lazio, Zlatan Ibrahimovic est monstrueux pic.twitter.com/3pV5Rv1uD5 — Ishaq Chebli (@IshaqChebli) September 12, 2021