Le capitaine de Matz Sels s'est effondré sur le terrain, mais son état est rassurant

Dimitri Liénard, capitaine du Racing Strasbourg, a inquiété tout le monde ce dimanche lors du déplacement à Lyon. Heureusement, il se porte bien.

Dimitri Liénard s'est écroulé sur la pelouse du Groupama Stadium ce dimanche lors du déplacement de Strasbourg à l'OL (3-1). Victime d'un malaise, il a été évacué sur civière, ce qui a naturellement rappelé de mauvais souvenirs aux amateurs de football après le drame dont a été victime Christian Eriksen durant l'Euro 2020. Heureusement, Alexander Dijku a rassuré après la rencontre : "C'était juste un malaise, il nous a rejoints dans le vestiaire après la rencontre", déclare le Strasbourgeois dans des propos relayés par RMC Sport.

"Il s'est senti mal sur le terrain et a été pris en charge très vite par des gens compétents. On a pu le revoir dans le vestiaire, un peu plus tard. Il récupère, doucement. J’ai pu le voir seulement quelques secondes. Il marchait, il avait retrouvé ses esprits. Le docteur et le staff médical détermineront la marche à suivre", déclare quant à lui le coach Julien Stéphan.