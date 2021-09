Nouveau coup d'arrêt pour Gareth Bale

Le Gallois revenait bien dans le parcours...

Revenu au Real Madrid cet été après un prêt à Tottenham, Gareth Bale (32 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison) a réalisé une bonne entame de saison et commençait à convaincre tout le monde dans la capitale espagnole, où le Gallois n'était plus en odeur de sainteté ces dernières années. Mais l'ailier madrilène est stoppé dans son élan.

Absent dimanche lors de la victoire des Merengue contre le Celta Vigo (5-2), en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, Bale a passé des examens ce lundi. Et d'après la Cadena Cope, le natif de Cardiff n'a pas été rassuré par les résultats. La radio espagnole évoque une absence pour une "longue durée".

Si l'information se confirme, c'est un nouveau gros coup dur pour l'international gallois qui pensait en avoir enfin terminé avec les pépins physiques...