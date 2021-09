Thomas Müller ravi : "On s'est fait plaisir"

Le Bayern Munich a surclassé le FC Barcelone (3-0) au Camp Nou ce mardi à l'occasion de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions

Auteur d'un but, Thomas Müller (32 ans, 1 match et 1 but en LdC cette saison) était ravi à l'issue de la rencontre. "À partir de la moitié de la première période, on n'a plus concédé grand-chose, on aurait pu marquer un but ou deux de plus, mais on s'est fait plaisir. Quand tu gagnes 3-0 à Barcelone pour le premier match de Ligue des Champions, c'est un signal clair", a confié le milieu offensif munichois au micro d'Amazon Prime Vidéo Allemagne.